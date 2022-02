Fra le tante immagini utilizzate da commentatori e analisti internazionali,. Non solo ha accumulato fondi e riserve economiche per affrontare, all’inizio, le sanzioni che subirà, ma ha addirittura dichiarato da tempo quale fosse la sua strategia. Si può leggere nell’exergo di “Limonov” di Emmanuel Carrère: “”,. Lui non vuole certo resuscitare l’URRS di stampo comunista, piuttosto riaffermarne la potenza politico geografica, in chiave autocratico capitalistica. Quello che è accaduto dopo il 1991 ossia lo smembramento di molte Repubbliche autonome resesi indipendenti dalla patria “madre e matrigna”, non gli va giù., giocando sul fatto che l’Occidente non può reagire militarmente, pena lo scatenamento dellafra potenze detentrici di armi atomiche. Ricordando l’illustre e funesto precedente di, gioca all’attacco. Europa, America, Giappone in difesa, perché il contropiede delle sanzioni con costi pesanti per l’economia russa (niente più finanziamento del debito statale, blocco delle esportazioni, resecazioni chirurgiche a Londra, Parigi, Berlino sui beni degli oligarchi, inflazione interna record, affossamento della borsa moscovita…) nel breve potrebbe essere disinnescato. Questa risposta immediata dell’Europa, poi, darebbe spazio a contrattacchi ficcanti con sacrifici ingenti soprattutto per l’Europa:Si prospetta anche un secondo tempo difficile per noi occidentaliperchéI costi in termini umani potrebbero essere ingenti per un Paese che, nel 1991, si è espresso a schiacciante maggioranza per l’indipendenza dalla Russia. A questo punto la partita sembrerebbe finita o quasi.. Dalla panchina entreranno nell’Alleanza Atlantica nuovi giocatori come lae la. Lache sonnecchiava si risveglierà proprio ai confini della Russia e nel primo tempo supplementare,. Nel secondo tempo entrerà in campo l’. Alla lunga una Russia isolata, funestata da un’inflazione galoppante e un peggioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini, avrebbe un solo sbocco:Insomma, la partita è ancora lunga, siamo al primo tempo e ai supplementari bisogna arrivarci.