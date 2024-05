Scontro sport-governo, Petrucci: 'Dov'è l'autonomia? Ci toglieranno anche la giustizia sportiva'

Il calcio si è compattato nel dire no all'idea del governo, Figc e club contestano l'agenzia sui conti e chiedono un incontro con il ministro Andrea Abodi, che accetta. Una mossa, quella dell'esecutivo, che porta con sé una sorta di sfiducia allo sport, come sottolineato da: "Non parlateci di autonomia".- Il presidente della Federbasket, nonché membro del Cda della Salernitana, commenta la vicenda in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera nella quale contesta modi e tempi adottati dal governo deciso a mettere sotto controllo i conti di calcio e basket: "Prima di ufficializzare un provvedimento si dovrebbe discuterne".

- "Si contesta il fatto che la Covisoc nel calcio e la Comtec nel basket siano commissioni formate da membri nominati dalle federazioni. Non si considera però che le loro decisioni sono impugnabili attraverso tre gradi di giudizio, Collegio di Garanzia, Tar del Lazio e Consiglio di Stato e sono vagliate anche dall’agenzia delle Entrate".- "È una bellissima persona, con cui sono in ottimi rapporti. Ma non capisco come possa aver portato avanti il progetto senza informare il Coni: va bene che è stato svuotato di poteri dopo l’avvento di Sport e Salute ma parliamo dell’istituzione che vigila sulle federazioni...".

- "Sport e Salute fa cose egregie,il presidente Mezzaroma e l’ad Nepi Molineris stanno lavorando molto bene ma il Coni è ridimensionato".- "Tutti parlano solo di quello ma pensate ai grandi imprenditori che investono nel basket. Qualche nome? Armani, Gavio, Zanetti, Brugnaro, Ferrari e molti altri. Ho una Lega straordinaria guidata da Gandini, meritiamo rispetto: le riforme si fanno confrontandosi preventivamente. Non si impongono. Invece non solo siamo stati tenuti all’oscuro del provvedimento ma personalmente ho appreso dell’iniziativa del governo dalle agenzie di stampa. Ho chiesto a Gravina e quando mi ha confermato la veridicità della notizia mi sono imbufalito".

- "Ho attraversato i mandati di sei capi di governo, D’Alema, Amato, Berlusconi due volte, Prodi, Monti e posso dire con franchezza: si può legiferare ma cum grano salis.".- "Posso pensarlo ma non posso dirlo".- "È un’assurdità che i 2,5 milioni necessari per coprire le spese vengano messi in carico alle società. Non si parla mai però dei soldi che società sportive e federazioni garantiscono allo Stato. A causa della pandemia tutti i comparti produttivi hanno beneficiato di ristori, ma non il calcio. Non lo sport".

- "I benefici fiscali del Decreto Crescita devono restituirceli, almeno quelli".