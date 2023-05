La diatriba tra Francesco Totti e Ilary Blasi in merito alla separazione ha mietuto nuove 'vittime'. A farne le spese sono stati questa volta tanti bimbi della scuola calcio del Pupone, rimasti fuori dal centro sportivo gestito dalla famiglia della nota showgirl di Mediaset, adesso alla conduzione del reality L'Isola dei Famosi.



Ma andiamo con ordine. Da mesi ormai, la Totti Soccer School è al centro di una diatriba dei due ex sposi. In particolare il noto ex calciatore, su indicazione del Tribunale di Roma, era tornato in possesso del centro sportivo Longarina. Una 'vittoria' solo sulla carta, perchè lunedì c'è stato il colpo di scena: il gestore dell'impianto ha chiuso le porte vietando ai bimbi di entrare come da programma. Scontata la furia di genitori di quest'ultimi, avvisati solo poco prima: di fatto i bambini non hanno potuto allenarsi nonostante fossero regolarmente iscritti con tanto di pagamenti effettuati. La rabbia dei genitori, svela Leggo, è stata manifestata anche con la chiamata dei Carabinieri.