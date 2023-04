All'interno dellache Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima, sono presenti diversi episodi in cui l'ex dirigente della Juve accusa, all'epoca addetto agli arbitri del, di essere il vero fulcro dello scandalo Calciopoli. Vengono elencati diversi episodi, con relative intercettazioni, che inchiodano Meani, immediatamente cacciato poi dalla società rossonera e spesso protagonista di interviste in merito alla vicenda.Sono riportati gli scambi tra Meani e l’arbitroprima di un Fiorentina-Milan dell', con la prima in lotta per la retrocessione e la seconda in lotta con la Juve per il titolo:“Tutti hanno visto cosa è successo in campo: compreso il; senza ammonizioni per nessuno, nonostante il gioco rude. Qui non si può tacere in merito alla telefonata del 29.4.2005, prima della partita arbitrata da De Santis:: Ti spiego domani dov’è per te la madre di tutte le battaglie, noi domani abbiamo Nesta che è diffidato.: Eh OH, non facesse lo scemo perché io dopo quello che ho fatto a Torino non posso fa diversamente…: Certo Certo…non deve fare lo scemo…però dico non inventare un cazzo se no ti viene fuori un disastro…: Anche perché io a Torino alla fine c’avevano due diffidati, tutti e due li ho presi eh!: la madre di tutte le battaglie è quella li che i nostri giornalisti e tutto l’ambiente è li che ti aspetta che se viene fuori una cosina su Nesta di ammazzano.La partita fu rude: i giocatori della Juve volevano fare dichiarazioni dopo aver visto gli highlights della partita, ma Moggi impedì tale fatto facendo fare silenzio stampa alla squadra.Viene fatta menzione di alcuni episodi riguardanti il designatore arbitrale: parlando con Meani, Bergamo chiedeva:Andavano bene tutti, ma non il sopra citato De Santis che “innervosisce la squadra”.Quindi, il ricorso sulla squalifica di tre giornate allo juventino, che saltò la detta gara contro il Milan, per via della mancata testimonianza del guardalineesulla: “Tu sai che Griselli che deve testimoniare è”, diceva Bergamo a Meani che chiedeva rassicurazioni. Moggi afferma di non aver mai fatto telefonate del genere al designatore.Nel deferimento del 2006 del Procuratore Federale del 22.6.2006, si contestava al Meani di “aver”, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza. Tra il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Babini e Puglisi per la partita Milan-Chievo del 20.4.2005, "raggiungeva telefonicamente i 2 assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan".- E in tutto questo, Collina?, divenuto nel frattempo designatore degli arbitri, chiamava Meani sorridendo:gli chiedeva scherzoso. Nella Supercoppa giocata tre anni prima a New York, Juventus-Milan, Collina ebbe come assistente “designato” proprio Puglisi e sapendo dei rapporti da lui intrattenuti con Meani, avrebbe dovuto ricusarlo, ma così non fece, anche perchéUn altro nodo-chiave è la partita tra Siena e Milan della primavera del 2005: si citano le intercettazioni tra Meani e. "Caso vuole che Rosetti nel corso di Lecce-Siena abbia ammonito 5 giocatori del Siena, di cuiuno diffidato che non giocò con il Milan".Il Milan quella partita contro il Siena la perse per 2-1, ed è difficile, si legge, capire. Galliani però disse a Collina che il Milan non ce l'aveva assolutamente con lui. "Forse perché l’arbitro portava lo stesso sponsor del Milan, la Opel?".