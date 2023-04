Prosegue la sintesi proposta da Calciomercato.com in merito al contenuto della chiavetta consegnata da Luciano, ex dirigente della, ad Andreadopo lo scoppio dello scandalo plusvalenze: il tema è, il precedente terremoto, e dopo aver offerto intercettazioni dei dirigenti del calcio italiano, si passa alle parole incongruenti del, dell’investigatoree del Procuratore capo di Napoli, che stridono se confrontate e apronoLepore nel 2021 diceva:, tutto il calcio italiano era marcio. Io non ho mai parlato di ‘cupola’, perché la Juve non era l’unica indagata”.Narducci"Piaccia o non piaccia, non ci sono mai telefonate tra Bergamo e Pairetto con il sig. Moratti, con il sig. Sensi, o con il sig. Campedelli, Presidente del Chievo,”. (Posizione, questa e quella successiva di Auricchio, fortemente avversate da Moggi nel documento).Il Maggiore, invece, nel corso delle indaginiaffinché ammorbidisse la sua relazione nei confronti di Cordoba che si era preso due giornate di squalifica post partita Venezia-Inter del 16.9.2001.. Nel documento si legge cheLa querela da parte di Gianfelice Facchetti a Moggi è stata respinta dal Tribunale di Milano, che a differenza di quello di Napoli ha sentito le intercettazioni e ha trovato che “Si fa poi menzione di un’intervista al Corriere dello Sport del 23 dicembre 2011, concessa in maniera anonima da un investigatore che ammette come, e come lo scandalo avrebbe dovuto travolgere tutto il calcio italiano, non solo la Juventus.Come emerge dall’articolo l’investigatore afferma chiaramente che:- E’ stata una cosa forzata (processo), al contrario di quanto ha affermato il PM Narducci quando disse “Piaccia o non piaccia non ci sono telefonate delle altre società”.- La sim svizzera di Moggi era sempre muta, abbiamo deciso presto di accantonarla.Sempre a proposito di Narducci, vengono riprese alcune sue dichiarazioni in merito alle telefonate non prese in esame nell’indagine: “Non costituivano reati perché non erano l’espressione o la manifestazione di accordi che si mettevano in piedi per determinare i risultati di alcune partite”.