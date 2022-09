Giornata indimenticabile per la Scopigno Cup. Mercoledì 31 agosto le squadre e lo staff del torneo di calcio giovanile sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco in Vaticano.



Oltre al presidente Fabrizio Formichetti, presenti anche Gianni Letta e il vescovo di Rieti, Domenico Pompili. Al Pontefice è stata consegnata una grafica a colori raffigurante i volti di Manlio Scopigno e Felice Pulici.