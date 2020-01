Il tuo sogno è diventare un Giornalista Calcistico? Ami scrivere del gioco più bello del mondo? Il Calcio occupa i tuoi pensieri 7 giorni su 7, 24 ore al giorno? Pensi di sapere tutto sui fondamentali del gioco, sul calciomercato, sulla storia dei campionati e dei club e vorresti raccontarlo a milioni di lettori e appassionati scrivendo su un giornale, su un sito o in TV? Se hai voglia di studiare duramente pur di raggiungere il tuo sogno e sviluppare competenze e conoscenze in grado di aiutarti a realizzarlo, il, ritorna con la XIII Edizione Primavera 2020 su Roma (dal 16 al 21 Marzo) e Milano (dal 4 al 9 Maggio), dopo aver formato tanti professionisti della comunicazione sportiva nel corso degli anni passati.Il Corso è organizzato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center, primo polo in Italia dedicato alla formazione dei professionisti dell'industria del Calcio, che riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i nomi più noti del panorama sportivo internazionale. La Scuola è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e riconosciuta dal CONI.L’obiettivo principale del Corso è quello di fornire allo studente una formazione teorica e pratica esaustive, permettendogli di conoscere i principali strumenti e le metodologie di lavoro maggiormente utilizzate, nel modo più completo e funzionale possibile, in un percorso d’aula con alcuni tra i nomi più importanti del giornalismo calcistico italiano.è articolato su 6 giornate consecutive di full immersion in aula per un totale di 48 ore, durante le quali gli studenti affronteranno le principali tematiche e i modelli fondamentali maggiormente diffusi, sperimentandone l’utilizzo durante le lezioni frontali e i laboratori pratici di scrittura e public speaking, attraverso confronti diretti con il corpo docente.Al termine del Corso tutti gli studenti potranno effettuare uno Stage con i nostri partner: Calciomercato.com e Sporteconomy.it.Gli Stage sono pensati appositamente per garantire a tutti gli studenti la possibilità di fare esperienza, farsi conoscere dalle redazioni e muovere i primi passi verso quella che potrà diventare la loro professione. Il percorso di Stage permette ai nostri studenti di poter mettere in pratica i concetti appresi durante il periodo di lezioni frontali d’aula, di poter sperimentare tecniche e metodologie studiate, ma soprattutto di poter approcciare al mondo del lavoro all’interno di realtà di primo piano per quanto riguarda l’informazione sportiva internazionale.Inoltre, la partecipazione al Corso da diritto a 6 CFU (Crediti Formativi Universitari).Per assicurare ai partecipanti una migliore esperienza didattica ed un contatto senza filtri con ciascun docente, il Corso è a numero chiuso e prevede l'accesso limitato ad un massimo di 30 studenti.Per la selezione, al candidato verrà richiesto di inviare un CV aggiornato, una lettera di presentazione e un articolo sportivo scritto dal candidato stesso, su tema a scelta.Per maggiori informazioni sul corso e/o al fine di candidarti per un posto in aula compila il modulo di richiesta informazioni,