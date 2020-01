ritorna con una nuova edizione Primavera 2020, dopo il grande successo delle edizioni precedenti. Sono aperte le iscrizioni per le due nuove date del Corso a Roma (il 14-15-21-22 Marzo) e a Milano (il 9-10-16-17 Maggio). Il Corso è organizzato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center (primo polo di alta formazione italiano, dedicato esclusivamente allo sviluppo dei professionisti del Calcio, affiliato al CSEN e riconosciuto dal CONI), in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Sport Medical Center, Performance Sport Lab e TOP Intermediazioni.nasce con lo scopo di integrare le competenze di tutte le figure professionali di Area Medica in un solo percorso didattico, affinché ciascuna di esse se ne avvalga in funzione del proprio specifico campo di attività, secondo le abilitazioni professionali possedute e nell’ottica del lavoro di équipe. Inoltre, ha l’obiettivo di fornire competenze specifiche per operare su soggetti sportivi che, a seguito di un trauma, intendono recuperare un livello di capacità fisica ed abilità motoria elevato, compatibilmente con il potenziale residuo. Per questo durante le lezioni d'aula vi saranno numerosi laboratori pratici su tecniche diagnostiche, massaggio, bendaggio, taping neuromuscolare, recupero post allenamento, ecc.Allo scopo di rendere il Corso compatibile con l’attività professionale e accademica dei partecipanti, lo stesso è articolato su 4 giornate di full immersion in aula per un totale di 32 ore (sviluppate su 2 weekend consecutivi, sabato + domenica), durante le quali gli studenti affronteranno le principali tematiche e i modelli fondamentali maggiormente diffusi, sperimentandone l’utilizzo durante le lezioni frontali, attraverso confronti diretti con il corpo docente composto da professionisti di standing internazionale del settore.Al termine del Corso, tutti gli studenti potranno effettuare uno Stage organizzato in collaborazione con alcuni dei nostri partner, durante il quale potranno acquisire competenze distintive circa le metodologie più avanzate ed entrare in contatto con i più rinomati professionisti del settore, collaborare con staff medici di società professionistiche e visitare Centri Medici di Eccellenza FIFA a livello mondiale e Centri Tecnici di Club calcistici professionistici italiani ed esteri.Inoltre, la partecipazione al Corso dà diritto a 4 CFU (Crediti Formativi Universitari).Per consentire ai partecipanti una migliore esperienza didattica a forte contenuto pratico, il numero di posti è ridotto ad un massimo di 30.Per la selezione, al candidato verrà richiesto di inviare un CV aggiornato, una lettera di presentazione di massimo una pagina e un certificato che attesti il possesso di almeno uno dei titoli di studio richiesti.Per maggiori informazioni sul Corso e/o al fine di candidarti per un posto in aula compila il modulo di richiesta informazioni, che trovi qui