La Juventus sta pensando al futuro e per farlo programma interventi mirati a rinforzare non solo la squadra ma anche il club, che negli ultimi anni, in ambito mercato, non le ha azzeccate proprio tutte. Ecco perché, da qualche mese, la dirigenza bianconera è al lavoro per individuare il giusto profilo d’esperienza che possa colmare il vuoto lasciato da Fabio Paratici, accasatosi al Tottenham.



CONTATTI CON GIUNTOLI - Attualmente, alla Juventus, il ruolo da direttore sportivo è occupato da Federico Cheribuni, ma fin da subito, il suo, è sembrato un incarico a tempo. Chi invece dovrebbe raccogliere davvero l’eredità di Paratici è l’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, con cui da tempo i bianconeri hanno allacciato contatti. Giuntoli è il profilo che in questo momento la Juventus ritiene perfetto e per questo motivo è in pole rispetto a tutti gli altri. Il suo addio al Napoli è dato quasi per scontato (nonostante la scadenza del suo contratto sia fissata al 2024) e le indiscrezioni, sempre più consistenti, lo vogliono proprio vicino alla società bianconera. Il ds azzurro è a Napoli dal 2015, scelto da De Laurentiis dopo essersi messo in luce al Carpi con quattro promozioni in 5 stagioni. Adesso il suo futuro potrebbe essere altrove, Torino chiama.