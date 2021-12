Il grande colpo del mercato invernale del Genoa potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro calcio. Il Grifone starebbe infatti meditando di riportare in Italia Miralem Pjanic.



Il cartellino del 31enne regista bosniaco è di proprietà del Barcellona che lo ha ceduto in prestito la corsa estate al Besiktas. In Turchia però Pjanic non sta trovando lo spazio desiderato e un'eventuale chiamata dalla Serie A, dove ha già vestito le maglie di Roma e Juventus, difficilmente lo lascerebbe indifferente.



Il vero ostacolo è tuttavia rappresentato da un ingaggio monstre, anche per i parametri allargati del nuovo Grifone a stelle e strisce. Pjanic percepisce infatti circa 6 milioni di euro netti a stagione e potrebbe sbarcare a Pegli soltanto qualora i blaugrana decidessero di accollarsi parte dei suoi emolumenti.



La notizia viene rilanciata da Primocanale.