Il responsabile degli scout dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni di Radio CRC di un eventuale passaggio di Samardzic al Napoli:



"Se rimane? Io me lo auguro anche se è ancora giovanissimo. E' un 2002 ed è molto forte. Non so se rimarrà qui o andrà via, è una decisione che prenderà il presidente. E' un ragazzo su cui si può lavorare.