Sab 26 marzo 2022: 10-18 LEZIONE in AULADom 27 marzo 2022: 10-13 LEZIONE in AULA + dalle 15 PARTITA DI CALCIO GIOVANILE DAL VIVO A PARMA O A SASSUOLO (in occasione della quale verranno messi in pratica gli insegnamenti teorici). Chiusura lavori ore 18.La formazione, in due intense giornate di studio (compresa l’osservazione insieme di una partita di calcio), su questi temi:– l’identikit del collaboratore/scout dell’Agente Sportivo– i campionati da seguire– il “TIC” del calciatore (un particolare parametro di valutazione tutto da scoprire!)– le informazioni sul calciatore– cosa sapere sui tesseramenti, vincoli, svincoli, premi di preparazione– contratti dei calciatori, individuali e collettivi– normativa nazionale sui trasferimenti dei giovani calciatori e dei professionisti– normativa internazionale sui trasferimenti dei calciatori, giovani e professionisti– calcoli sull’indennità di formazione– strategie comunicative con i dirigenti– regole deontologiche nei rapporti con gli addetti ai lavori– rapporto di collaborazione con un agente sportivoJEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI: Avvocato e autore di testi giuridici, ha conseguito nel 2001 la licenza per esercitare l’attività di agente dei calciatori. Esperto di diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati al mondo del calcio, è specializzato nella gestione sportiva dei giovani calciatori e organizza corsi per aspiranti procuratori e osservatori. Ha scritto diversi libri, tra i quali ricordiamo i fortunati “Mollo tutto e divento procuratore sportivo. Il manuale per lavorare nel calcio” (Mursia) e “I segreti dell’osservatore di calcio” (Mursia). E’ editorialista sul sito www.calciomercato.com con la rubrica “Lettere a un procuratore” attraverso la quale risponde ai tanti interrogativi posti dai genitori dei giovani calciatori.Creare una nuova figura professionale che possa essere realmente di ausilio a un procuratore sportivo o a un’agenzia di procuratori.Max iscritti: 20Non è richiesto un titolo di studio particolare né ci sono limiti di età. L’attività potrà essere svolta dalla propria zona di residenza (Regione) e sarà compatibile con un primo lavoro e/o con il proseguimento degli studi.