Non solo Milan-Inter, il 3 settembre è stata la data anche di un altro sentitissimo derby, l'Old Firm. Ad aggiudicarselo è il Celtic che batte 4-0 i futuri rivali del Napoli in Champions dei Rangers. Al Celtic Park decidono le reti di Jota, Abada (doppietta) e Turnbull. Per i biancoverdi ora il vantaggio in classifica è di +5.