Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Repubblica Ceca, il CT della Scozia Steve Clarke ha parlato della partita i n conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Questa partita deve servirci come esperienza. Non siamo venuti qui per imparare però dobbiamo approfittare delle lezioni e rischiare di più quando si ha l’opportunità. Bisogna restare in partita e capitalizzare le occasioni. È stata una partita equilibrata, ma i cechi sono stati più attenti. Il gol da centrocampo è stata una mazzata. Abbiamo fatto alcune buone cose ma nel primo tempo avremmo dovuto essere più coraggiosi. È stata una partita tesa, con pochi spazi. Le due squadre si sono annullate a vicenda. Spero che Tierney recuperi presto dall’infortunio. Abbiamo speso molto, potrei fare dei cambi la prossima partita”.