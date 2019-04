Che i derby scozzesi siano molto sentiti dalle tifoserie è cosa nota. Oggi a Edimburgo c'è stato un saggio ulteriore del calore con cui le stracittadine sono vissute da quelle parti. La sfida tra Hearts e Hibernian, valida per la 33^ giornata di Scottish Premiership e terminata 1-2 per gli Hibs (doppietta di Horgan a ribaltare l'iniziale rete di Haring) è iniziata in ritardo a causa di continui lanci di fumogeni dagli spalti, che sono in realtà proseguiti in altri momenti del match. E al 28', mentre l'Hibernian festeggiava il gol del pareggio, sul terreno di gioco del Tynecastle Stadium è piovuta addirittura... una noce di cocco.