L’attesa potrebbe essere finita: il Napoli è a un passo dal festeggiare matematicamente lo Scudetto, il terzo della propria storia. Tanti i tifosi vip che aspettano un trionfo che manca da 33 anni e, in prima fila, ci sono le tifose azzurre.



La prima a promettere uno spettacolo per il tricolore era stata Marisa Laurito che aveva promesso che sarebbe rimasta nuda con addosso solamente la sciarpa azzurra. Situazione simile per Serena Autieri: tra il serio e il faceto, l’attrice aveva chiesto al marito il permesso di fare uno strip-tease. Anche la bombastica Marika Fruscio si era detta pronta a festeggiare a suo modo. Ora arriva una nuova promessa.



A farla è la bellissima Caterina Balivo, conduttrice e volto noto della tv. Accanita napoletana, si era ripresa mentre piangeva dopo l’eliminazione del suo Napoli dalla Champions. Ora però non c’è più spazio per le lacrime ma solo per i festeggiamenti. Su Rai Uno, Caterina ha rivelato: ‘Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”. Ecco le FOTO di una delle donne più belle e apprezzate della nostra televisione.