Da una parte ci sarà chi sogna lo scudetto, che per il momento solo la matematica non assegna, dall’altra una squadra che punta a centrare l’obiettivo permanenza nella massima divisione. Campane contro domenica prossima alle 15 allo stadio Maradona quando il Napoli farà gli onori di casa ai cugini della Salernitana con i tre punti in palio che potrebbero bastare per vincere il campionato qualora la Lazio non dovesse espugnare San Siro contro l’Inter. Ma i sogni dei padroni di casa dovranno fare i conti con le aspettative di un avversario che è reduce da una significativa vittoria contro il Sassuolo e che ha portato a sette punti il distacco dalla zona retrocessione e non vuole rischiare di essere coinvolto nella bagarre retrocessione. Si ripartirà dallo 0-2 della gara di andata decisa dai gol di Di Lorenzo e Osimhen. Sarà la ventottesima volta che le due squadre si affronteranno nella loro storia calcistica. In serie A si sono già confrontate cinque volte e mai la Salernitana è riuscita nell’intento di vincere il derby, ne ha pareggiato due ma perso tre. In totale gli azzurri nei precedenti hanno al proprio attivo tredici vittorie, undici pareggi e tre sconfitte una in Coppa Italia e due in serie B. Va ricordato che la partita in calendario per la trentaduesima giornata era in calendario per domani sabato 29 aprile, sempre alle 15. Le ragioni dietro il cambio di programma in considerazione del fatto che la sfida potrebbe assegnare aritmeticamente la vittoria del campionato ai partenopei nasce da ragioni di necessità pubblica in quanto è prevedibile giornate particolarmente convulse nel capoluogo campano. Per tornare alla partita giocata, il Napoli dovrà fare a meno di Mario Rui e Politano, ma recupererà Simeone. Elmas potrebbe essere proposto al posto di Lozano in attacco così come Rrahmani e Zielinski. Novità in vista, invece, per la Salernitana con Kastanos e Candreva a supporto di Dia. In difesa Lovato potrebbe essere preferito a Daniliuc. Disco verde per il Napoli bancato favorito e quota popolare sulla lavagna con l’1 che moltiplica appena per 1,22, lontanissimo dal 2 proposto a 12,40 e con l’X offerto a 6,25. Tra i possibili marcatori del primo o ultimo gol l’immancabile Osimhen a 3,90 con a seguire Simeone a 5,50, Kvaratskhelia a 6,00, Raspadori a 7,00, Lozano e Gaetano a 7,75, Zerbin a 8,75, Politano a 9,00 poi a seguire tutti gli altri.