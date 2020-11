Ciro Ferrara, ex difensore ed ex allenatore della Juventus, parla della corsa scudetto a la Gazzetta dello Sport: "​Juventus, Inter e Napoli, senza un’ordine preciso. Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite. Il Milan? ​Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma credo sia difficile possano restare così in alto fino in primavera. Del resto credo che l’obiettivo del Milan sia entrare in Champions".