Uno Scudetto nel segno di Diego Armando Maradona. Il Napoli ha festeggiato a Udine il terzo tricolore della propria storia e a rendere omaggio alla squadra di Spalletti c’è stato anche il profilo Facebook ufficiale del Pibe de Oro. Sul social network è stata infatti condiviso un post alla notizia dell'arrivo dello Scudetto da parte del Napoli: "Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! FORZA NAPOLI".