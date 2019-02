Non sarà la struttura in Il Prato a ospitare il Napoli nella trasferta di Firenze. L'albergo "in cui abbiamo perso lo Scudetto" non accoglierà la squadra partenopea otto mesi dopo la decisiva sconfitta al 'Franchi'. L'hotel, ufficialmente, non aveva più camere disponibili. Tra sorte e un pizzico di scaramanzia, la formazione oggi allenata da Ancelotti ha dovuto cambiare strategia di soggiorno.