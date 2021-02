Ecco l’ipotesi che ha generato angoscia in migliaia di studenti italiani di ogni Regione. Sembrerebbe, infatti, che tra le proposte per recuperare le ore di scuola perdute tra Didattica a distanza e chiusure causa Covid-19, vi sia quella di un prolungamento che prevede un maggior numero di giorni da trascorrere nelle aule, tra i banchi, prima dell’arrivo dell’estate.Patrizio Banchi, l’obiettivo di sanare e chiarire i dubbi.Ad essere favorevoli a tali ipotesi vi sarebbero il direttore della Fonazione “Giovanni Agnelli”,e il gruppo di dirigenti e docenti che va sotto il nome di “Condorcet”, convinti che sia necessario recuperare le lacune accumulate in questo periodo di crisi. Ad essere a sfavore dell’ipotesi trapelata durante le consultazioni di Mario Draghi, vi sarebberoe gli operatori del turismo che vedono in tale scelta“Siamo in un anno eccezionale. In Italia non sappiamo cosa sia successo sul fronte apprendimento perché non abbiamo test Invalsi. In Olanda, dove hanno chiuso le scuole per otto settimane durante il lockdown, hanno misurato gli apprendimenti prima e dopo: i ragazzi nonostante la didattica a distanza non hanno realizzato alcun progresso di tipo cognitivo.e misurare le lacune a livello di singola classe con prove parallele.” - afferma Gavosto, in merito.. Dobbiamo cambiare marcia” - segue anche Mauro Piras di Concorcet.Di tutt’altra opinione è Antenllo Giannelli, Presidente dell’Associazione nazionale presidi che afferma: “. Qualche giorno in più di scuola potrebbe essere utile ma stiamo parlando di tre settimane al massimo. Nessuno però dica che sono stati persi dei giorni. Non è così”. E con lui vi è anche“È un’idea stravagante. Se lo scopo è recuperare i ragazzi che son rimasti indietro meglio fare corsi individuali.E poi cosa succederà con il turismo? Le famiglie vivono con la speranza di poter passare qualche settimana di semi normalità. Mi offende sentir parlare di tempo perso perché i docenti hanno lavorato”.