Ormai ci siamo, per il confronto tra Andreae Maxè questione di ore, il rinnovo verrà proposto ma poi ci sono mille situazioni di cui discutere. Una ha anche un nome e un cognome: Pauloche rimane all'interno della dirigenza bianconera sia l'uomo che più spinge per un cambio di guida tecnica che per continuare a puntare sul numero dieci argentino.