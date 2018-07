L'infortunio occorso durante l'amichevole di ieri tra l'Empoli e lo Spezia a Rade Krunic potrebbe complicare i piani di mercato del Torino. Se gli esiti degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista bosniaco dovessero evidenziare un grave infortunio alla caviglia allora la società granata tornerà con decisione su Alberto Grassi.



Il centrocampista di proprietà del Napoli era stato cercato dal Torino già nelle scorse settimane ma il direttore sportivo Gianluca Petrachi, e il presidente Urbano Cairo, avevano poi deciso di lasciare la trattativa in stand by perché Grassi non era una priorità: ora, con Krunic ko, le cose potrebbero però cambiare.