Se la Francia dovesse vincere di nuovo il Mondiale, la medaglia andrebbe anche a Karim Benzema. Campione del Mondo con zero minuti in Qatar? Sì, si può fare. Nonostante l’infortunio che non gli ha permesso di far parte del gruppo, Deschamps non l’ha tolto dalla lista dei convocati decidendo di non sostituirlo, la Fifa il 18 dicembre consegnerà 26 medaglie tra le quali, in caso di vittoria della Francia, ci sarà anche quella di Benzema.