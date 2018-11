Il 26 giugno 2018 il direttore sportivo della Roma, Monchi salutava così l'arrivo di Javier Pastore: "L'arrivo di Pastore mi rende felice – parole consegnate al sito ufficiale del club - poiché parliamo di un calciatore in grado di emozionare i tifosi con le sue giocate. Nel mio percorso da direttore sportivo ho preso tanti calciatori, Javier è probabilmente quello con più qualità".



Emozioni fin qui, due di numero anche se preziose, i gol di tacco. Non voglio infierire sull'utilità prima e l'utilizzo poi dell'argentino, naturalmente fino a oggi. Non sparo sulla croce rossa e certo non me la prendo con un giocatore tormentato dagli infortuni, anche se questo aspetto - pagando 24,5 milioni per un calciatore 29enne certamente di talento, ma di fragile rendimento - doveva essere tenuto in debito conto da chi l'ha acquistato. Anzi, lo aspetto con una certa trepidazione anche per capire cosa ne sarà di lui, vista l'esplosione di Pellegrini, e come si cercherà di sfruttarne il talento.

(32 anni, 80 gol in 154 partite) fino al 2021, rispetto alla scadenza del 2020 che, di fatto, potrebbe portare all'addio a fine stagione per non azzerarne il valore. Direte:Beh, se al Flaco hanno fatto firmare un contratto di cinque anni a circa 3,5 milioni netti a stagione -- nella speranza che il giocatore si imponga,(che oggi guadagna un milione in più netto rispetto al Flaco). Si arriverebbe al 35esimo compleanno del bosniaco, che poi è l'età attuale di. Idea logica, se però il ceco avesse dato un minimo, ma proprio un minimo di garanzie sul giocatore che dovrebbe essere e che fin qui non s'è visto. D'altra parte, c'era chi ragionava così anche quando ci si volevaDove sia stato poi lanciato Iturbe, è storia recente. Così come lo è l'imprescindibilità di Edin Dzeko.