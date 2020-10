Match Analysis

Sogni un futuro nel mondo del Calcio? Se vuoi formarti con i migliori professionisti del settore ed entrare a far parte dell’industria del Calcio, adesso puoi.La, il primo polo accademico in Italia dedicato allo sviluppo dei professionisti del Calcio di domani, è affiliata allo Csen e riconosciuta dal CONI, e riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i professionisti del panorama sportivo internazionale di maggior spessore.Ad oggi, la Scuola vantaper anno accademico, distribuiti traFra le molteplici opportunità per i giovani che sognano una carriera nel settore sportivo, i corsi proposti da Elite Football Center rappresentano un’offerta esclusiva, poiché sono pensati per creare dei professionisti altamente competenti, negli ambiti più svariati.Tra i corsi proposti troviamo:Al termine delle lezioni, ogni studente verrà inserito all’interno di appositiai fini di un importante job placement dei profili, obiettivo primario di ciascun percorso didattico della Scuola.I docenti che si alternano in aula sono tutti importanti nomi del professionismo calcistico e figure chiave del mondo sportivo in genere: solo per citarne alcuni, per l’Area Tecnico-Tattica, Marco Gabrielli (Match Analyst Milan), Ivan Francesco Alfonso (Match Analyst Ternana) e Mario Savo (Presidente AIAPC AssoAnalisti, l’Associazione Italiana dei Match Analyst di Calcio ed ex Match Analyst Manchester City). Per l’Area Comunicazione, Giornalismo e Telecronaca, Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marcel Vulpis (Direttore Sporteconomy.it) e poi Stefano Borghi, Riccardo Mancini, Marco Calabresi e Francesco Puma (Telecronisti DAZN). Per l’Area Medica, Francesco Bosco (ex Staff Medico Juventus, PSG, Chelsea), Giovanni De Sario (Responsabile Riabilitazione Isokinetic – Centro Medico di Eccellenza FIFA) e Jonatan Proietto (Preparatore Atletico Genoa). Per l’Area Psicologica, Stefano Tirelli (Mental Coach ex Nazionale Inglese Calcio) e Miriam Jahier (Vice Presidente APDS – Associazione Psicologi dello Sport) e molti altri.Se sei interessato ad avere maggiori informazioni apri la pagina web del Corso di tuo interesse e compila il modulo di richiesta informazioni.Riceverai immediata risposta da parte della Segreteria Didattica.