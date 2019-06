Clamoroso epilogo per la vicenda Sea Watch. La comandante Carola Rackete ha deciso di forzare il blocco delle motovedette e intorno all'1.50 la nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, è entrata nel porto di Lampedusa. Poco dopo è salita la Guardia di finanza che alle 3 ha fatto scendere e ha portato via in auto la capitana che appariva molto calma e determinata.



È in stato d'arresto per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, che richiama il comportamento del comandante o dell'ufficiale che commetta atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, ed è punibile con la reclusione da tre a dieci anni.



"Sono passate quasi 60 ore da quando abbiamo dichiarato lo stato di emergenza. Nessuno ascoltava - ribadisce la Ong che spiega così la decisione presa - nessuno si è preso la responsabilità. Ancora una volta è toccato a noi portare in salvo 40 persone".



Carola Rakete ha passato la notte in commissariato, ma ora andrà agli arresti domiciliari, sull'isola di Lampedusa.