La notizia della tragedia, alla fine, è arrivata in mattinata: il portiere Davide Gavazzi, 28enne, non ce l'ha fatta ed è morto nell'ospedale di Careggi, a Firenze. L'estremo difensore del Montagna Pistoiese aveva accusato un malore in campo ieri pomeriggio, prima della partita di Coppa di Seconda Categoria contro la Cintolese.



IL FATTO - La vicenda, già ieri aveva scosso il mondo del calcio dilettantistico e non solo. Il ragazzo era stato trasportato immediatamente a Careggi con l'elisoccorso, dopo essersi accasciato sul campo durante il riscaldamento pre-partita. Poi il dramma, con i soccorsi che non sono riusciti a evitare il peggio.