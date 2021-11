L'ex centrocampista del Milan, Clarence Seedorf, ha parlato nel prepartita della gara col Porto su Amazon Prime anche della questione rinnovo di Kessie.



DENTRO O FUORI - "Queste sono le serate dove non si ha scelta: si deve tirare fuori il cuore per andare avanti in Champions League. Nelle prime tre partite il Milan ha avuto un baricentro più basso; invece bisogna portare lo stesso gioco visto in Italia anche in Europa. Il Milan si può giocare le sue carte oggi"



KESSIE - "​Tanti sottovalutano dove si trovano per qualche milione in più o in meno. Devi fare la scelta legata alla carriera, i soldi arriveranno col tempo. Devi pensarci a tante volte prima di lasciare il Milan. Il Milan lo vedo in crescita, sono felicissimo di vedere un punto di riferimento come Maldini pe rfar crescere tutti quanti con la mentalità giusta. Spero che Kessie si renda conto di dove sta e che decida in base alla carriera e non ai soldi".