Dusan Vlahovic ha tolto lo 0 nella casella dei gol ai Mondiali. L'attaccante della Juve ha siglato il 2-1 con cui la Serbia era andata avanti sulla Svizzera e ha chiuso un momento di crisi tra campo e fuori che lo stava accompagnando da qualche settimana. Un periodo che di certo ha irritato l'ex Fiorentina che, al momento del gol, è esploso in un'esultanza tra il liberatorio e il volgare. Vlahovic si è portato le mani sugli attributi e ha poi zittito i suoi detrattori. In settimana erano uscite anche voci che l'avevano accusato di avere rapporti con mogli di alcuni calciatori della Serbia, prontamente smentite dallo stesso attaccante in conferenza stampa. Di seguito gli scatti della sua esultanza polemica.