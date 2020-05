Il segretario della Nato Jens Stoltenberg, intervistato da Repubblica, accusa Cina e Russia di usare il coronavirus per destabilizzare l'Europa e non solo: "Attori governativi e non, cinesi e russi, hanno diffuso una massa di disinformazione e propaganda per distorcere la verità. Si tratta di un atteggiamento sbagliato. Tentativo di destabilizzare l’ordine mondiale? Certo, non vedo altra ragione di tanta propaganda e disinformazione .Naturalmente noi abbiamo dimostrato con i fatti che siamo uniti e che ci aiutiamo a vicenda. Il che rappresenta la migliore risposta alle fake news insieme al lavoro della stampa indipendente. C’è un filone di false notizie da fonti nascoste".