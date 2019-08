a meno di un mese dall'inizio del campionato di Serie A, sembranon se lo aspettava nemmeno l'argentino che, prima di partire per la Coppa America disputata con la Seleccion,, conscio che probabilmente quella contro la Spal sarebbe stata la sua ultima partita con la maglia dell'. Rischia di non essere affatto così.Ilè infatti come la figura leggendaria de latutti lo vogliono ma nessuno lo piglia: i, al centro dei discorsi con, che gestisce la procura non solo dell'obiettivo rossonero Angelma anche dello stesso De Paul. Il calciatore è stato più voltema, in questo momentoe che comunque ha come primo scopo quello diin grado di giocarelo mantiene comunque tra gli obiettivi rossoneri, ma l'Udinese dovrà abbassare le pretese o i meneghini dovranno effettuare una cessione eccellente.Ancheci aveva pensato, soprattutto a inizio mercato: il duplice acquisto sulla mediana di Stefano Sensi e Niccolò Barella ha però fatto passare in secondo piano il suo acquisto, viste e considerate le priorità in attacco. Insommasoprattutto man mano che si avvicina la fine del mercato:Tra l'altro la prima di campionato arriverà proprio il Milan...@AleDigio89 FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com