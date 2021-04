Milionaria, in quanto co-fondatrice di Mavrin, l'agenzia che segue tante top model, bellissima e, come si definisce lei, selvaggia, Irina Dreyt, originaria di Mosca, nota alle cronache dal Mondiale russo del 2018, quando incantò sugli spalti, fa impazzire i suoi followers, che sono più di un milione, su Instagram.



Foto che surriscaldano il suo profilo e i suoi fan, in giro per il mondo, con pochi vestiti indosso, che stuzzicano chi le vede. Come quel 'best view' in viaggio a Dubai... Vedere per credere!