De leyenda del Sevilla a leyenda del Shakhtar. pic.twitter.com/JXbKT7kzuB — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) December 9, 2020

Ci ha provato con un colpo di testa, maè stato bravissimo a volare. Poi, per il resto, là davanti, Romelusi è visto troppo poco nello 0-0 che contro loche ha eliminato l'Anzi, si è visto nelle vesti sbagliate: colpo di testa di Sanchez diretto in porta, ma Big Rom si trova sulla traiettoria e sputa fuori il pallone dall'area. Giocata decisiva in negativo, con il web che non perdona. "Sembra Cannavaro", "è come Okaka", "E' tra i migliori 5 difensori al mondo"... Un posizionamento errato che pesa sull'eliminazione europea dell'Inter, fuori anche dall'Europa League.