All'improvviso un deja-vu. Lancio lungo dalla difesa, palla che finisce in area di rigore, rete e - nella stessa frazione di secondo -, fischio dell’arbitro che concede il penalty alla squadra di casa. No, non è il ricordo di Milan-Spezia. L’episodio, davvero molto simile a quanto è accaduto a metà gennaio in Serie A, risale all’ultima giornata del girone C di Lega Pro. E in campo c’erano Vibonese-Virtus Francavilla.



IMPAZIENZA ARBRITRALE - Siamo al 44esimo del secondo tempo, cross in area e palla servita ai piedi dell'attaccante dei calabresi che, senza pensarci troppo, la indirizza in porta. Ma nel frattempo l’arbitro aveva concesso il rigore ai padroni di casa (senza perdere tempo) dopo che il portiere del Francavilla aveva travolto un attaccante commettendo fallo.



IL RISULTATO - A nulla sono servite le proteste dei rossoblù, invitati a mettere la palla sul dischetto. Il gol è arrivato, ma dopo appena un minuto il Francavilla si è ripreso il risultato che aveva raggiunto al primo minuto del primo tempo e che aveva mantenuto fino a un momento prima del trambusto. Vibonese 1, Francavilla 2. Stesso risultato di Milan-Spezia.



CHI RISCHIA - Tante le cose in comune tra le due. A differenza che mentre la formazione di Pioli si trovi al secondo posto in classifica, la squadra calabrese - penultima nel suo girone -, è a rischio retrocessione.