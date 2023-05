Sono ben cinque le squadre italiane impegnate nelle semifinali europee ma solamente una di queste non verrà trasmessa in chiaro in tv nel turno europeo in questione. Milan-Inter è andata in onda su Tv8, stessa emittente che trasmetterà la Roma questa sera con la Juve che andrà direttamente su Rai 1. Esclusa, dunque, solamente la Fiorentina, il cui appuntamento col Basilea sarà visibile solo su DAZN e Sky. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi gigliati che, in pi+ di un'occasione, hanno espresso con durezza il proprio disappunto sui social network. Lo scrive questa mattina La Nazione.