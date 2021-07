L'appuntamento con la storia. Matteo Berrettini è ad un passo soltanto dalla prima finale di un torneo dello Slam della sua carriera, sull'erba londinese di Wimbledon. L'ultimo ostacolo prima di un'eventuale sfida tra il vincitore dell'altra semifinale tra Djokovic e Shapovalov è il polacco Hurkacz, protagonista di un grandissimo torneo e soprattutto del clamoroso successo in tre set contro Roger Federer ai quarti di finale.



PRIMO SET A BERRETTINI! - Il tennista romano si aggiudica per 6-3 il primo parziale, breakkando Hurkacz al settimo gioco e ripetendosi due giochi più tardi, capitalizzando la palla set concessa dal suo avversario e il suo duplice errore col dritto.



6-0 NEL SECONDO, VOLA BERRETTINI - Dieci giochi consecutivi e Berrettini conquista anche il secondo set infliggendo un pesantissimo 6-0 ad Hurkacz. Nessun segnale di reazione da parte del polacco, che si costruisce appena una palla break in un parziale da dimenticare.