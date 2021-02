Mino Raiola ha detto che non ne parla più. E questo può essere un altro segnale di come possa davvero succedere qualcosa nel futuro di Paul Pogba. Il centrocampista dello United è pronto a entrare nell'ultimo anno di contratto ed è determinato ormai da almeno due anni a cambiare aria. Con la differenza che ora lo United non può più fare muro o lo perderà a zero. Tra tutti i club interessati a lui c'è sempre la Juve, che fino a quando sarà possibile proverà in ogni modo a riportarlo a casa, nonostante la crisi e i conti in rosso.