LE FORMAZIONI UFFICIALI:













L'esordio degli Oranje. Dopo la gara inaugurale di ieri, che ha visto l'Ecuador dominare e vincere facilmente contro i padroni di casa del Qatar. e dopo l'Inghilterra in scena alle 14 contro l'Iran,si disputaall'Al Thumama Stadium di Doha esordio per l'di Louisgrande favorita del raggruppamento, che affronta ildi Aliou, campione d'Africa in gara ma privo dell'infortunato Sadio Mané, stella della squadra che non parteciperà al torneo. In campo e in panchina però gli "italiani" Dia e Ballo-Touré, rispettivamente di Salernitana e Milan, così come gioca dal 1' l'interista Dumfries nell'Olanda, mentre Depay non sarà a disposizione subito per un problema fisico, così come l'atalantino De Roon. Panchina anche per l'altro nerazzurro De Vrij, in campo l'ex juventino De Ligt e l'ex Foggia Noppert. Sfida fondamentale per entrambe: gli Oranje devono iniziare col piede giusto, mentre gli africani probabilmente sfideranno l'Ecuador per il secondo posto nel girone.Il Senegal non ha mai perso contro formazioni europee nella fase a gironi della competizione iridata mentre l'Olanda non è mai stata battuta da nazionali africane ai Mondiali. L’Olanda ha perso soltanto in due occasioni contro nazioni africane negli ultimi 19 match disputati: 12 le vittorie e 5 i pareggi. Senegal e Olanda si affrontano per la prima volta ai Mondiali di Calcio, non ci sono precedenti tra le due nazionali.E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissè, Diallo; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; Diatta, Dia, I. Sarr.Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Janssen, Bergwijn.