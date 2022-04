Continuità. E' quella che sta trovando Stefano Sensi con la maglia della Sampdoria, con la quale è tornato finalmente a sentirsi protagonista. Otto partite giocate, tutte da titolare, una sola saltata, quella contro l'Empoli del 19 febbraio scorso, il centrocampista esploso con la maglia del Cesena è diventato un intoccabile di Giampaolo, che ha dimostrato con i fatti, non solo con le parole, di puntare di lui. Salvo sorprese, però, a fine stagione sarà costretto a salutarlo, a fare altre scelte, Sensi tornerà a Milano, all'Inter, che aveva lasciato nell'ultima finestra di mercato a titolo temporaneo.



MESSAGGIO A INZAGHI - Quell'Inter alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, con la quale, in due anni e mezzo, si è ritagliato troppo poco spazio. Colpa delle scelte di chi c'era in panchina e, soprattutto, degli infortuni, che ne hanno limitato la sua esplosione. Sensi tornerà a Milano per restare, per essere utile, da mezzala o, chissà, magari anche da regista difensivo. Come alternativa a Brozovic, davanti alla difesa, ruolo nel quale è stato impiegato anche da Giampaolo. Contro il Bologna l'ex guida del Milan l'ha fatto giocare prima trequartista, poi play davanti alla difesa, con buoni risultati come ammesso nel post partita: "Sulla trequarti ha fatto bene, poi sotto di un gol l'ho messo in mezzo al campo, un ruolo che può fare se protetto adeguatamente: volevo migliorare la qualità del centrocampo per recuperare lo svantaggio". Una soluzione, un messaggio a Inzaghi.