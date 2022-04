Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex centravanti dell'Inter, Christian Vieri, ha espresso la propria opinione in merito ai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi e alla prestazione offerta contro il Verona.



"L'Inter ha dominato, poteva fare 5 gol. Altra categoria, 3 punti importantissimi a Torino e non hanno lasciato niente al caso contro il Verona. Si è ripresa il primato se vince a Bologna. Pensavo avrebbe fatto più fatica col Verona, ha dominato. Lo stadio era una bolgia, stadio pieno e la squadra c'era, era in partita".