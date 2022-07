Talentuoso e sfortunato. Probabilmente sono gli aggettivi che più si addicono a Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter ceduto in prestito al Monza. Talento cristallino, ma frenato troppe volte dagli infortuni, spera di ritrovare quella continuità persa nelle ultime stagioni: con i brianzoli che stanno facendo un mercato faraonico, Sensi è sicuramente uno degli acquisti più importanti del duo Berlusconi-Galliani.



GLI ESORDI, LA CONSACRAZIONE AL SASSUOLO E L’INTER – Classe 1995, dopo aver giocato nelle giovanili di Rimini e Cesena, a soli 18 anni esordisce tra i professionisti nel San Marino. Torna a Cesena in serie B, dove diventa subito titolare. Viene acquistato dal Sassuolo nel 2016, e qui dimostrerà tutto il suo valore: in 3 stagioni colleziona 68 presenze e 5 gol, facendosi notare per qualità e intelligenza tattica; si guadagna la convocazione in Nazionale, dove esordisce il 20 novembre 2018 contro gli Stati Uniti. Nel luglio del 2019 viene ceduto all’Inter in prestito oneroso per 5 milioni, con opzione di riscatto fissato a 20. Inizia alla grande la sua avventura in nerazzurro, è uno dei migliori nella prima parte di stagione, e diventa un elemento imprescindibile con prestazioni di altissimo livello.



LA SFORTUNA SI ACCANISCE - Ma se la fortuna è cieca, nel caso del ragazzo di Urbino la sfortuna ci vede benissimo. Già nella prima stagione con la maglia del Sassuolo si ferma più volte a causa dei suoi muscoli di cristallo: gioca in totale 19 partite ma ne salta ben 15. Ma quando non è tormentato dagli infortuni dimostra una grandissima capacità di palleggio e un’ottima rapidità d’esecuzione. Caratteristiche che attirano le attenzioni di Antonio Conte, appena arrivato all’Inter: il tecnico leccese gli affida le redini del centrocampo, ma dopo l’exploit iniziale saranno tante le partite che lo vedranno solo spettatore. Nella stagione dello scudetto darà solo in parte il suo contributo per i soliti problemi muscolari: giocherà in totale 21 partite ma solo 4 da titolare. Salta gli Europei 2021 dopo l’ennesimo stop. Un calvario.



A MONZA PER RILANCIARSI – A gennaio viene ceduto in prestito alla Sampdoria: torna a Milano a fine campionato, ed è notizia di pochi giorni fa il trasferimento, con la stessa formula, al neopromosso Monza.Stroppa spera di avere a disposizione il miglior Stefano Sensi, per intenderci, quello della sua ultima stagione a Sassuolo: un motorino instancabile, con tanti spunti di classe e assist al bacio per i compagni. Quello che si era preso il centrocampo dell’Inter, e che aveva fatto ottime prestazioni anche in Nazionale. Non solo il Monza, ma tutto il calcio italiano spera di rivedere presto quel talento fermato troppe volte dalla sfortuna.