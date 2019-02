Nel corso della lunga intervista alla Gazzetta dello Sport l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato anche di due uomini mercato attualmente in neroverde come Sensi e Duncan bloccati a gennaio nonostante le richieste del Milan, ma per cui si potrà trattare in estate.



"Bloccati a gennaio? Sì e non solo loro. In estate ne riparliamo, non freniamo nessuno. Anche Boateng, ad esempio, meritava di giocarsi la chance del Barça. Ed è un vanto anche per noi: in Catalogna prima mica sapevano dov’è Sassuolo...».