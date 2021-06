Sempre più social, sempre più chiacchierati. Giulia Amodio e Stefano Sensi non si nascondono e anzi sono sempre più propensi a far conoscere al pubblico i dettagli della loro storia d'amore.



Il centrocampista dell'Inter ha dovuto dare forfait per gli Europei in cui era stato convocato da Roberto Mancini per un problema muscolare e oggi si sta godendo le vacanze a Ibiza con la bellissima compagna. E le foto postate mostrano i due fra mare e piscina, fra relax e baci appassionati. Eccole nella nostra gallery.