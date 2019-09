Un esame di laurea su uno dei palcoscenici più importanti del mondo e sul quale hanno recitato fenomeni assoluti del calibro di Xavi e Andrés Iniesta, autentici riferimenti per chi oggi sogna di diventare un grande centrocampista. Stefano Sensi attende probabilmente più di chiunque altro la grande sfida di Champions League contro il Barcellona, al Camp Nou, per potersi consacrare dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista. Laddove non arrivano i numeri e le statistiche delle prime 6 giornate di campionato, rende maggiormente l'idea soffermarsi sullo sviluppo della manovra offensiva dell'Inter di Antonio Conte, che transita spesso e volentieri per i piedi del numero 12 nerazzurro.



IL FASCINO DEL BARCELLONA - Un leader tecnico, un giocatore capace di abbinare due qualità fondamentali nel calcio di oggi come la tecnica di base e la personalità, esibite in larga misura anche nell'ultima sfida contro la Sampdoria. E che gli hanno permesso nei mesi scorsi di prendere un ruolo centrale anche nella “nuova” Nazionale di Roberto Mancini. In una settimana chiave per misurare le reali ambizioni dell'Inter, la prima tappa contro Messi e compagni è una partita dai contorni particolari per Sensi, che per ammissione dei vertici dirigenziali del Sassuolo fu seguito nella passata stagione con grande attenzione dagli osservatori del club blaugrana prima di prendere la strada di Milano. Anche per questo motivo, quella di Barcellona sarà la sua partita.