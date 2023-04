Alzi la mano chi a inizio anno avrebbe scommesso anche soltanto il più classico degli euro sulladiin zona Champions League. Ok il Napoli sta facendo corsa a sé da inizio anno, ma questo non può togliere le luci della ribalta alla formazione biancoceleste che, in questo 2023 e ancor più nelle ultime 6 partite,ad almeno una, se non più di una, a competitor ben più attrezzate.Una squadra solida, equilibrata e che di giornata in giornata è cresciuta e oggi più che mai ricorda quella macchina perfetta o quasi che l'allenatore toscano aveva messo in piedi prima a Empoli e poi a Napoli dove sfiorò lo scudetto. E il tutto con un, il bomber principe che in passato non ha saltato praticamente neanche un minuto in stagione, che quest'anno ha all'attivo addirittura 16 partite con meno di 25 minuti (12 saltate del tutto). Il, Sarri, ha poi dovuto inventarselo adattando di volta in volta Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Perché dal mercato, complice un indice di liquidità in difficoltà e(tutte dietro in classifica oggi) non è arrivato il sostegno richiesto.E invece Sarri è riuscito a recuperare, riabilitare, rendere letale, far esplodere un portiere 'poco sponsorizzato' come(che a Roma conta il giusto) e infilare 16 punti su 18 nelle ultime 6Se non è un capolavoro questo, poco ci manca e forse la prova del 9 potrebbe arrivare con i 3 scontri diretti controche attendono Milinkovic e compagni da qui al 7 maggio. Già sabato contro i bianconeri di Allegri, Sarri da grande ex potrà mettere il primo dei 3 punti esclamativi necessari a cementificare la sua impresa.