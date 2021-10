L’ha vinta senza il suo bomber Osimhen e giocando con una pazienza infinita fino all’1-0.e puntando sulla classe ancora intatta di Franck Ribery., la decima in 11 giornate. Dopo il vantaggio (anche numerico, rosso giustissimo per Kastanos) il Napoli si è complicato la vita per l’espulsione di Koulibaly. Così il finale è diventato rovente, ma gli azzurri hanno portato a casa un successo che ha messo altra pressione sul Milan, nei minuti precedenti alla gara dei rossoneri all’Olimpico contro la Roma.la palla è stata quasi sempre degliazzurri, ma alla sua circolazioneLa causa andava ricercata in diversi aspetti. Il primo: l’assenza di un velocista come Osimhen toglieva profondità al gioco del Napoli. Il secondo: la presenza di(che non era titolare in campionato dallo scorso aprile e) al centro dell’attaccoIl terzo: la stessa presenza del belga costringeva le due ali azzurre, Politano e Lozano, a puntare sempre l’avversario per saltarlo e cercare il centro area con passaggi a pelo d’erba, sarebbe stato inutile il cross alto. Il quarto: la Salernitana stava facendo un’ottima partita difensiva, con ordine, equilibrio e attenzione.- E’ vero che il Napoli aveva un recupero palla immediato e quasi sempre nella metà campo della Salernitana (marchio Spalletti), ma al 45' nonostante un possesso palla che superava il 70 per cento, con 324 passaggi (contro i 135 della Salernitana), con 9 tiri a 2, c’era stato un solo vero pericolo per Belec, su girata/pallonetto di Zielinski dopo pochi minuti, finita oltre la traversa.Non era il solito Napoli (per la prima volta in tutto il campionato nei primi 45' non ha concluso una sola volta nello specchio della porta), mentre la Salernitana, il cui spirito era stato alleggerito dalla precedente vittoria a Venezia, chiudeva bene gli spazi soprattutto all’interno del campo. Alla capolista serviva pazienza, tanta pazienza.- Dopo un’ora Spalletti ha cambiato il modo di attaccare mettendo in campo Petagna al posto di Mertens, insieme ad Elmas per Lozano. Anche nei primi 15' della ripresa la Salernitana non aveva mai corso pericoli. Anzi, con la classe di Ribery e il fisico di Gondo la squadra di Colantuono aveva avanzato la sua linea di manovra.E’ stata l’azione più bella della gara degli azzurri.- Gondo ha esaurito le energie e Colantuono loha sostituito con Simy, ma dopo qualche minutoa 70 metri di distanza dalla porta di Belec: piede a martello, tacchetti conficcati nella caviglia del camerunense, quando il cipriota non poteva mai raggiungere la palla. Fabbri lo ha prima ammonito, ma Banti lo ha richiamato al Var e le immagini hanno convinto l’arbitro di campo ad aumentare la pena: era rosso pieno. Per riequilibrare la squadra, Colantuono ha tolto un attaccante (Bonazzoli) per mettere un centrocampista dinamico (Obi).(doveva accorciare sul portatore di palla, invece è scappato indietro)(il portatore di palla...),Rosso anche per il Comandante-capitano. E soprattutto punizione con palla sul limite dell’area. L’esecuzione di Franck Ribery è stata da applausi, ma Di Lorenzo un attimo prima del tiro ha avuto un colpo di genio, è scappato sulla linea di porta a difendere il palo dove è arrivata la palla del francese e di testa l’ha respinta. Il finale si è infiammato e Gagliolo, appena entrato, ha sbagliato un’occasione anche se non facilissima. Sette minuti di recupero non sono stati sufficienti alla Salernitana per agguantare il pareggio.Marcatori: 17’ st Zielinski (N)Assist: 17’ st Mario Rui (N)SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyombér, Strandberg, Ranieri (43' st Gagliolo); Schiavone (43' st Djuric), Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Gondo (20' st Simy), Bonazzoli (27' st Obi). A disp: Fiorillo, Russo, Aya, Delli Carri, Jaroszynski, Veseli, Kechrida, Vergani. All: Colantuono.NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski (49' st Zanoli), Fabian Ruiz, Anguissa; Politano (35' st Juan Jesus), Mertens (15' st Petagna), Lozano (15' st Elmas). A disp: Meret, Marfella, Ghoulam, Demme, Lobotka, Insigne. All: Spalletti.Arbitro: Fabbri di RavennaAmmoniti: 41’ Anguissa (N), 30’ st Mario Rui (N)Espulsi: 25’ st Kastanos (S), 32’ st Koulibaly (N)