a metà campionato, ma c’era qualcosa di più profondo. Ovveroche, nella stagione dove finalmente la squadra tornava ad essere protagonista, dopo tre anni vissuti nell’anonimato,La storia di un gruppo che ha saputo trovare soluzioni alternative e diventare a tutti gli effetti- Tutto ciò viene confermato dai numeri:(nel mezzo il pareggio arrivato a San Siro contro l’Inter). Da febbraio,(35 punti in 21 partite, media di 1.66). I viola si ritrovano settimi a 9 punti dal quarto posto (occupato proprio dalla Juventus) ma con una partita da recuperare (in casa contro l’Udinese). La stessa posizione e gli stessi punti che la distanziavano a gennaio., come avvenuto contro l’Atalanta, l’Empoli e il Bologna. L’obiettivo Europa è più vivo che mai.- A far dimenticare Vlahovic non ci sono solo i risultati ma ancheche dopo un avvio difficile - e non poteva essere diverso visto che arrivava da un altro campionato e aveva il peso di sostituire il serbo - è riuscito contro il Napoli a segnare il gol che ha chiuso il match.. Italiano lo ha aspettato, inserendolo gradualmente negli schemi della sua squadra per poi scommetterci nel momento giusto. Ed è ora il momento,e, chissà, magari la finale di Coppa Italia facendo lo scherzetto proprio a chi qualche mese fa se n’è andato.