L'Inter conferma Samir Handanovic in porta ma chi sarà il suo vice per la prossima stagione? Tante sono le voci che vogliono il club nerazzurro forte su Luigi Sepe oggi al Parma, ma sebbene l'estremo difensore piaccia da tempo, è stato ribadito al club emiliano che per questa stagione la decisione è un'altra ed è quella di puntare fortemente su Andrei Radu, rientrato dopo un anno in prestito fra Genoa e proprio Parma