. A poche ore dall'acquisizione della permanenza inil presidente e patron del club rossoblu, Enrico, ha rilasciato questa pubblica dichiarazione. Segnata da una nota di rammarico per ciò che poteva essere e non è stato. Nello specifico, un campionato con meno patemi. Punti di vista che qui non interessa discutere.. E il vero punto d'interesse sta nella domanda cheponiamo ciclicamente:È successo anche con l'esercizio chiuso in datae francamente dubitiamo che i bookmaker quotassero l'eventualità, dato che ormai la formula del bilancio annuale di 13 mesi è prassi consolidata . Ma metterla sul piano del mero ripetersi degli eventi sarebbe fuorviante,. Dicono di una società che continua a viaggiare sul filo nonostante la realizzazione di plusvalenze e ricavi da calciomercato come non se ne era mai visti. E che soltanto grazie alla generosità della, disposta a acquisire un calciatore rotto che non avrebbe messo piede in campo durante questa stagione se non fosse stato per il blocco forzato causa Covid-19, è stato possibile riportare in linea di galleggiamento il bilancio da presentare in assemblea degli azionisti.Ma andiamo nel dettaglio.. Non succedeva dale a dirla tutta è soltanto la seconda volta dal. L'ultimo attivo si era attestato a. Stavolta invece si va su ben altre cifre:Il che farebbe pensare a una netta inversione di tendenza nello stato di salute e nella gestione di Genoa Cricket and Athletic Club SpA. E invece basta spostare la lettura appena una riga sotto il dato di chiusura dell'esercizio annuale per scoprire tutt'altra realtà:. Un dato che non raggiunge il livello monstre fatto registrare al termine dell'esercizio precedente (), ma che pone comunque la società in regime da articolodel Codice Civile, ossia “riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”. È la terza volta consecutiva che succede, ma se si allarga la valutazione a tutte le volte che la società rossoblu è incappata anche nelle condizioni previste dall'articolo numericamente precedente del Codice Civile, il 2446 (riduzione di oltre un terzo del capitale sociale in conseguenza di perdite),. In entrambi i casi il codice civile comanda una convocazione immediata dell'assemblea dei soci per comunicazioni e relative decisioni.Fra la data di chiusura del bilancio e la celebrazione dell'assemblea ordinaria (che viene tenuta fra i mesi di aprile e maggio), altrettanto regolarmente, vengono realizzate le plusvalenze che permettono di rimettere in linea di galleggiamento i conti genoani.. Quando i conti vengono presentati ai soci in assemblea annuale l'emergenza è scomparsa. Magari si ripresenterà alla fine del periodo d'esercizio, ma intanto il documento può essere approvato dall'assemblea.Che acquisendo durante il mercato di gennaio l'attaccante Christianha consentito alla società di Enricodi realizzare un attivo da 6,85 milioni di euro.E i suoi tempi di recupero non avrebbero permesso di schierarlo entro la conclusione della stagione agonistica 2019-20, qualora essa fosse terminata alla scadenza naturale., tempistiche comprese, e ciò ha permesso all'attaccante all'attaccante ivoriano di esordire in maglia viola lo scorso 8 luglio (Fiorentina-Cagliari 0-0), cioè in un periodo che di norma coincide con la vigilia del ritiro pre-campionato.Il dato che fa più impressione, nel documento di bilancio chiuso il 31 dicembre 2019, viene dalla. Dunque non soltanto le plusvalenze da cessione dei diritti sulle prestazioni di calciatori, ma anche(cioè i prestiti onerosi). Due di queste voci fanno registrare il proprio massimo nella storia del Genoa sotto la gestione Preziosi, mentre la terza è comunque in rialzo rispetto all'esercizio precedente.Il precedente picco si era registrato coieuro del bilancio chiuso il, e inoltre il confronto col bilancio al) dice cheAltro dato massimo viene toccato con i premi di valorizzazione e rendimentoche a sua volta era già un record. E poi ci sono i ricavi da cessione temporanea che toccano quota. Non un massimo storico (segnato con gli 8.927.951 euro del bilancio chiuso il 31 dicembre 2012) ma comunqueMa nonostante l'attivo da quasi 100 milioni di euro portato a casa nell'anno solare 2019 attraverso le operazioni di player trading, il Genoa chiude l'esercizio sotto la lente dell'articolo 2447 del Codice Civile e deve ricorrereC'è un altro aspetto degno d'interesse, nel bilancio annuale del Genoa al 31 dicembre 201Una specie di soccorso rossoblu. Abbiamo citato l'esempio della, ma la società viola è solo parte della lista. Che vedein prima linea.Difficile dire quale delle tre si mostri più generosa verso il Genoa, è una gara allo spasimo.. Non basta: il calciatore viene lasciato a. Non è ancora tutto: per lui la società bianconera pagaa titolo di premio di rendimento.(spedito a giocare nell'Under 23), e spende ancora in premi di rendimento e valorizzazione per Mattia(2 milioni) e Andrea(1 milione). Detto della Juventus,. Le cifre non sono paragonabili, ma se possibile i giri sono anche più tortuosi. Per esempio, guardate il caso di Eddie, interista da due stagioni senza aver mai giocato con la prima squadra nerazzurra: il ragazzo ha fruttato al Genoa una plusvalenza da, più un premio di valorizzazione da 2 milioni di euro più un ricavo da cessione temporanea da 1 milione di euro.euro esercitando la recompra per Ionut(ma lasciandolo a Genova e poi spedendolo a Parma durante lo scorso mercato invernale) e ha aggiunto la mancia da 750 mila euro per la cessione temporanea di Laurens Serpe, nel frattempo tornato in rossoblu., che è stata la plusvalenza (da 28.887.500 euro) del 13° mese grazie alla quale un anno fa è stato possibile rimettere in linea di galleggiamento i conti venuti fuori dal bilancio al 31 dicembre 2018.E tuttavia le tabelle pubblicate riferiscono che vi sono molti altri amici per il Genoa. Il, che prende dalla Primavera genoana il portiere Alessandroe lo paga 7 milioni di euro, con plusvalenza da 6,996 milioni. Ilche spende 750 mila euro (con plusvalenza da 738 mila euro) per Franco, un calciatore da mandare a giocare in Serie C al. E poi (guarda un po' chi si rivede), il Chievo. Che permette al club di Preziosi una plusvalenza da 2 milioni di euro con l'acquisizione del centrocampista, che nella stagione appena conclusa è stato prestato in Portogallo al. E poi c'è stato il prestito oneroso di András, centrocampista ungherese. Arrivato a Verona nell'estate 2019 e rimandato a Genova a gennaio 2020, il giocatore ha trascorso la restante parte della stagione con gli slovacchi delCosto del disturbo per il Chievo: 400 mila euro, che sommati a 2 milioni di Pina Nunes fanno 2,4 milioni di euro.@pippoevai